НАБУ пришло с обысками в Окружной админсуд Киева
2019-07-26 13:56
НАБУ совместно с Генпрокуратурой проводят обыски в Окружном административном суде города Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
В ведомстве отметили, что обыски проводятся в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями Окружного админсуда.
"Пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - добавили в НАБУ. По материалам УНИАН