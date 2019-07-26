НАБУ пришло с обысками в Окружной админсуд Киева

НАБУ совместно с Генпрокуратурой проводят обыски в Окружном административном суде города Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

В ведомстве отметили, что обыски проводятся в рамках расследования возможного совершения уголовных правонарушений председателем и отдельными судьями Окружного админсуда.

"Пока это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия", - добавили в НАБУ. По материалам УНИАН