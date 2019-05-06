НАБУ завершило расследование по делу Труханова

Детективы НАБУ завершили расследование фактов внесения одесским мэром Геннадием Трухановым недостоверной информации в электронные декларации за 2015 и 2016 годы

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-службе сообщили, что 3 мая 2019 должностному открыли материалы следствия для ознакомления перед составлением обвинительного акта.

По данным следствия, Труханов не внес в декларацию сведения об имуществе и доходах, владельцем которых является его жена, с которой он находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы.

"Мэром Одессы незадекларированны: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, проценты по вкладам в банках. Всего в декларации 2015 чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированных состояния определены на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования ", - говорится в сообщении