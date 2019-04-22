Начальник госохраны прокомментировал желание Зеленского перенести АП

В понедельник, 22 апреля, Владимир Зеленский заявил, что планирует перенести Администрацию президента Украины с улицы Банковой за пределы Киева. Об этом сообщает Громадське.

По словам начальника государственной охраны Валерия Гелетея, из-за такого решения могут возникнуть вопросы по безопасности. Особенно, если администрация будет находиться за пределами столицы.

"Конечно, любое решение, которое примет президент, Управление государственной охраны будет выполнять, и будет ему обеспечивать безопасность независимо от того, где это будет. В правительственном квартале все же он будет более защищен, чем в любом другом новом месте", - сказал Гелетей.

Также он отметил, что перенос Администрации президента не будет проблемой для Госохраны.

"Хочется кому-то или не хочется, как только президент государства вступает в должность, Управление государственной охраны его берет под государственную охрану в местах постоянного и временного пребывания", - добавил Гелетей. По материалам MIGnews.com.ua