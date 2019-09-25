Нацполицию Украины вместо Князева возглавил Клименко

Правительство приняло отставку главы Национальной полиции Сергея Князева и назначило нового главу полиции. Им стал генерал полиции третьего ранга Игорь Клименко, который до этого занимал должность заместителя председателя Нацполиции Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство внутренних дел.

Как сообщается, Клименко заявил, что будет продолжать те реформы, которые реализуют с момента создания НПУ. В то же время обратит внимание на решение проблем, которые больше всего беспокоят граждан Украины.

"Задача номер один - улучшение состояния реагирования на сообщения о совершении преступлений и правонарушений. Следующее направление работы - профилактика преступности, в первую очередь ее наружным проявлениям, а также улучшение эффективности в обеспечении безопасности дорожного движения", - отметил новоназначенный глава Нацполиции.

Клименко добавил, что будет активно продолжать работу в направлении противодействия насилию в семьях, противодействия незаконному обороту наркотических веществ. Отдельным вопросами будет налаживание сотрудничества полиции с территориальными общинами, а также развитие и использование IT компонентов в построении ведомства.

Игорь Клименко - в органах внутренних дел служит с 1998 года, прошел карьерный путь от психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области до начальника Департамента и заместителя председателя Национальной полиции Украины. Участник миротворческой операции на территории бывшей Союзной республики Югославия в Косово. В 2014 году принимал непосредственное участие в Антитеррористической операции на Донбассе. Координатор процесса реформирования правоохранительного ведомства в тесном сотрудничестве с иностранными партнерами. Награжден ведомственными наградами МВД Украины и медалью "Защитнику Отечества".

Ранее сообщалось, что Сергей Князев решил подать в отставку с должности председателя Национальной полиции Украины.

Князев возглавлял Нацполицию с февраля 2017 года.

По материалам 112.ua