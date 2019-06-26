Надежда и Вера Савченко будут баллотироваться в Раду в Донецкой области
2019-06-26 12:07
Народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться в Верховную Раду на одномандатных избирательных округах в Донецкой области.
Об этом Надежда Савченко написала на своей странице в Facebook.
Партия Савченко "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" не собрала нужную сумму взноса для участия в выборах, но выдвинула 7 кандидатов в мажоритарных округах
В частности, Надежда Савченко зарегистрирована кандидатом от округа No 51 в поселке Зайцево.
Ее сестра Вера будет избираться от округа No 45 (Авдеевка и Ясиноватский район). По материалам IPnews