Нардепы сегодня планируют рассмотреть отчет ВСК и отставку Климкина

егодня нардепы планируют продолжить рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, рассмотреть отчет ВСК и отставку Павла Климкина с должности главы МИД, передает УНН.

Также народные избранники планируют в первом чтении рассмотреть проект закона о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденых на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

Проект Постановления о Заявлении Верховной Рады Украины по поводу восстановления полномочий делегации Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Совета Европы - планируют внести в повестку дня и поддержать.

Так же хотят сделать по проекту Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о введении основ финансовой прозрачности электронных средств массовой информации, проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О телевидении и радиовещании" относительно усовершенствования механизмов обеспечения прозрачности собственности аудиовизуальных (электронных) средств массовой информации, проекта Закона о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019" об увеличении расходов по бюджетной программе "реструктуризаций я угольной отрасли ".

Парламентарии также планируют ратифицировать проект Закона о ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль.

А во втором чтении в Раде намерены рассмотреть проект Закона о военном капеланстве, проект Закона о режиме общего транзита.

В ВР также сегодня планируется отчет Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов и рассмотрение вопроса об увольнении Климкина П.А. с должности Министра иностранных дел Украины. По материалам Українські національні новини