"Народный фронт" выходит из коалиции

Фракция партии "Народный фронт" проголосовала за выход из коалиции. Совет фракции единогласно поддержал это решение, сообщает LB.ua

После выхода НФ из коалиции у парламента будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство. Даже если новая коалиция не будет создана, новоизбранный президент Владимир Зеленский не сможет распустить парламент досрочно, так как это нельзя сделать менее чем за полгода до выборов.

После заседания фракции депутат Игорь Лапин сообщил, что юридические основания для выхода из коалиции появятся после заявления спикера с трибуны парламента.

Напомним, что очередные выборы должны состояться в конце октября 2019 года, но возможен вариант досрочного голосования уже летом.