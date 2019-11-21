Найем подтвердил, что является заместителем гендиректора Укроборонпрома

Бывший народный депутат Мустафа Найем на сегодня занимает должность заместителя генерального директора государственного концерна "Укроборонпром".

Такую информацию Найем подтвердил 21 ноября во время пресс-конференции на тему "Годовщина Майдана: что не удалось предыдущей власти и предостережения для новой", сообщает корреспондент Укринформа.

"Да, действительно, я сейчас там работаю - заместителем генерального директора", - сказал Найем.

Как сообщалось, в сентябре гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус заявил, что концерн трансформируется в холдинговую компанию, главный офис которой будет центром принятия ключевых решений. По материалам Укринформ.