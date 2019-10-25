Назначение россиянина советником Гончарука невозможно - пресс-служба премьера

Информация о возможном назначении советником Премьер-министра Алексея Гончарука гражданина России не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Премьер-министра по поводу назначения советником Сергея Алексашенко.

"За последние два дня в СМИ начала распространяться информация о возможном назначении гражданина РФ Сергея Алексашенко советником Премьер-министра Украины. Эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Алексашенко не является советником Премьер- министра Украины.

Недавно ряд СМИ распространили информацию о том, что советником Премьер- министра на общественных началах планируют назначить бывшего российского чиновника Сергея Алексашенко. По материалам Укринформ