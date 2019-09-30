Названы депутаты, пропустившие больше всего голосований в Раде

Комитет избирателей Украины назвал депутатов партии Слуга Народа, которые больше всех пропустили голосований в Верховной Раде.

Об этом КИУ сообщает в понедельник, 30 сентября, на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что в течение сентября в среднем голосовало 88% депутатов СН.

"Среди фракций и групп ВР чаще всего принимали участие в голосованиях (нажимали "за", "против" или "воздержался") депутаты Слуги народа. В течение сентября в среднем голосовали 88% депутатов СН. Однако во фракции Слуга народа есть ряд депутатов, которые чаще других игнорировали голосования Рады. Так, 13 депутатов пропустили треть и больше голосований Рады", - сказано в сообщении.

Депутаты Александр Дубинский и Дмитрий Гурин приняли участие лишь в 35% голосований парламента, Эдуард Прощук - в 52%, Юрий Заславский - в 55%, Ольга Василевская-Смаглюк - в 60%, Александр Ткаченко - в 61%, Ирина Верещук - в 66%, Анна Бондарь - в 67%, Михаил Радуцкий - в 67%, Николай Галушко - в 67%, Олег Дунда - в 68%, Анастасия Красносельская - в 69%, Давид Арахамия - в 70% голосований.

Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.

Данные относительно голосований других фракций, являются следующими: у Голоса - в среднем голосовало 79% депутатов, Европейской солидарности - 71%, Батькивщина - 48%, ОПЗЖ - 46%. Из этого следует, что чаще всего игнорировали голосования Рады депутаты ОПЗЖ.

Всего в сентябре было проведено 373 голосования Верховной Рады. По материалам Контракты.ua