Названы темы встречи Меркель и Зеленского

Во время встречи президента Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель будут поднимать вопросы войны на Донбассе и реформ в Украине.

Президент Владимир Зеленский встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель 18 июня.

Во время встречи они собираются обсудить реализацию Минских договоренностей и реформы в Украине.

- Во время рабочего обеда политики поговорят о двухсторонних отношениях, реализации минских договоренностей, конфликте на востоке Украины и процессе реформирования. Затем будет пресс-конференция, - рассказала представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Она добавила, что сейчас ведется работа в рамках нормандского формата. О подробностях Деммер не рассказала.

Во время визита в Германию Владимир Зеленский также встретится с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

К слову, во время первого зарубежного визита президент Владимир Зеленский приехал в Брюссель. По материалам ICTV Факти.