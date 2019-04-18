Названы возможные ведущие дебатов на Олимпийском

Команды кандидатов в президенты еще не договорились о ведущем дебатов, которые состоятся 19 апреля на НСК Олимпийский. Организаторы мероприятия рассматривают несколько кандидатур, сообщает ТСН в четверг, 18 апреля.

Отмечается, что формат предвыборных дебатов между двумя кандидатами в Президенты Украины до сих пор не утвержден. Известно лишь, что они начнутся в 19:00.

По данным издания, ведущими дебатов могут стать журналисты, которых утвердили в качестве ведущих дебатов на Суспильном - Мирослава Барчук и Павел Казарин.

Или же это будет двое ведущих с коммерческих каналов, которых предлагает каждый штаб. В настоящее время рассматривают участие ведущей ICTV Елены Фроляк и ведущего телеканала Украина Олега Панюты.

В то же время, Фроляк говорит, что никаких предложений не получала. Так же неожиданностью эта информация стала для Панюты.

Отмечается, что территорию стадиона уже проверили спасатели, медики и нацгвардейцы. Зрителей будут пускать на стадион с 16.30.

Дебаты на НСК Олимпийский 19 апреля. Онлайн

Как сообщалось, накануне стало известно, что Петр Порошенко согласился на условия Владимира Зеленского принять участие в дебатах на стадионе в 19:00.

Команды кандидатов в президенты продолжают согласовывать условия проведения дебатов. Договоренность достигнута по шести из десяти пунктам