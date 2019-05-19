Не чекали, а він з'явився: В Україну повернувся соратник Януковича Андрій Портнов

В Україну повернувся колишній заступник голови адміністрації президента- втікача Януковича Андрій Портнов.

Про це пише Gazeta.

"Друзі, більше 5 років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - час повертатися, будувати й відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщино!", - написав Портнов у Тelegram.

Крім того, він виклав фото з Бориспільського аеропорту.

Андрій Портнов цей час перебував у Росії. Туди втік через звинувачення у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем.