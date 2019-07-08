NewsOne скасував марафон "Треба поговорити"

Телеканал NewsOne повідомив про скасування пропагандистського телемарафону "Треба поговорити" між Україною та РФ.

Про це йдеться в заяві на сайті каналу.

Там стверджують, що хотіли організувати майданчик "для обговорення неполітичних питань", але це призвело до " інформаційної атаки" проти каналу. Також там заявляють про погрози фізичної розправи над журналістами каналу та їхніми близькими.

"Планувалося організувати перший неполітичний телеміст між людьми з України та Росії. Його ведучими повинні були стати далекі від політики Андрій Малахов і Марія Сіттель. Тому ми вважаємо, що такі дії щодо телеканалу повертають Україну за часів прямого залякування і тиску на журналістські свободи", - йдеться в заяві.

Тому NewsOne вирішив скасувати телемарафон. "У зв'язку з інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені у передвиборній кампанії низки українських партій, ми змушені припинити підготовку телемарафону "Треба поговорити", - кажуть організатори телемосту.

Нагадаємо, 12 липня український телеканал NewsOne, що належить кандидату в нардепи від "Опозиційної платформи - За життя" та куму Путіна Віктору Медведчуку, та канал "Росія 1", яким керує російський пропагандист Дмитро Кисельов, запланували провести спільний двогодинний телеміст "Треба поговорити". Проведення цього телемосту між NewsOne та "Росією 1" обурило багатьох громадян, активісти закликали провести акцію протесту біля будівлі телеканалу у Києві. Також різко негативно відреагували на цю ідею й українські політики.

Воолодимир Зеленський записав ролик, де звернувся до українців та особисто до Володимира Путіна. Він назвав телеміст "дешевим і небезпечним піарходом" перед виборами, метою якого є розділення українців на два табори. Також Зеленський закликав президента РФ поговорити в присутності Трампа, Мей, Меркель та Макрона.

На самому телеканалі порівнювали цю подію зі знаковим телемостом 1986 року між СРСР та США. Там повідомили, що отримують безліч дзвінків від людей, які підтримують ідею проведення телемосту, і нарахували "близько 70% людей, які чекають прямих політичних переговорів з Росією".

ВідеоРеакція президента Зеленського на ймовірне проведення телемосту між "Росія-1" і NewsOne

Користувачі соцмереж закликають українців виходити на акції протесту. Вони обурені заявою російського пропагандиста Дмитра Кисельова, який напередодні анонсував телеміст між росіянами і українцями. Відбутися телеміст має 12 липня між студіями каналу NewsOne, що належить Віктору Медведчуку, та російського державного "Росія-1". Назвали це шоу "Треба поговорити".