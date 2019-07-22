Незаконная агитация на выборах побила рекорд 25 лет - КИУ

Количество незаконной агитации превысило все избирательные кампании за последние 25 лет

Наличие материалов незаконной агитации стало одной из ключевых проблем парламентских выборов. Об этом заявил глава КИУ Алексей Кошель, передает УНН.

"Эта кампания является рекордной за всю историю наблюдения нашей организацией", - отметил Кошель.

"То есть, рекордной за последние 25,5 лет по фактам незаконной агитации", - уточнил глава Комитета избирателей.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия объявила выборы в Верховную Раду состоявшимися.

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