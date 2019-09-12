Нидерланды переквалифицировали Цемаха из свидетеля по делу MH17 в подозреваемого

Нидерланды переквалифицировали Владимира Цемаха, ранее считавшегося ключевым свидетелем по делу об уничтожении в небе над Донбассом в 2014 году малазийского "Боинга", рейс MH17, в подозреваемых по этому же делу, сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

В интервью DW, опубликованном в среду, она рассказала, что Международная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорилось о том, что в соответствии с недавней информацией, появившейся летом текущего года, теперь Цемаха рассматривают в качестве одного из подозреваемых.

Пири стала автором открытого письма, подписанного 4 сентября 40 депутатами Европарламента, в котором они призывали президента Украины Владимира Зеленского не допустить выдачи Цемаха Москве.

По ее мнению, Украина заплатила слишком высокую цену за возвращение на родину своих граждан. Пири заявила, что решение Киева включить Цемаха в список для обмена заключенными с РФ стало крайне болезненным и для Нидерландов, и для родственников жертв сбитого MH17. "С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - считает европарламентарий.

Настойчивое требование РФ отдать ей Цемаха свидетельствует о том, что Москва признает свою вину в катастрофе "Боинга" рейса MH17, полагает депутат.

При этом она уверена, что теперь нет практически никаких шансов на то, что международной следственной группе JIT удастся допросить Цемаха. "Разумеется, мы можем попросить Россию предоставить его для допроса. Но мы не настолько наивны. Если бы Москва хотела, чтобы его можно было вызвать на допрос, она бы так не подчеркивала необходимость его выдачи. Поэтому я боюсь, что Цемах больше никогда не появится в суде в качестве свидетеля", - полагает Пири