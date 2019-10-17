Новые кнопки для голосования в Раде появятся не скоро - Разумков

лава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал, что в ближайшее время новые кнопки для голосования в Раде, которые будут реагировать на биометрические данные человека, появятся не скоро из- за проблем с финансированием. Об этом он заявил сегодня во время брифинга по итогам первых 50 дней работы парламента IХ созыва, передает УНН.

"Мы говорим о кнопке, которая будет реагировать на биометрические данные человека и это сделает невозможным кнопкодавство. Это надо сделать, мы это сделаем, возможно, не в ближайшее время, но мы к этому идем. Есть проблемы с финансированием", - сказал Разумков.

Напомним, в "Слуге народа" хотят криминализировать кнопкодавство. По словам первого вице-спикера парламента Руслана Стефанчука введение уголовной ответственности за неперсональное голосования в Верховной Раде позволит лишать парламентариев депутатских мандатов еще до того, как будут внесены изменения в Конституцию о лишении народных депутатов полномочий за неперсональное голосование и прогулы.