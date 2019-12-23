Новый глава Института нацпамяти озвучил план на 5 лет

Приоритетными задачами Украинского института национальной памяти на следующие 5 лет станут: продолжение декоммунизации, работа с образовательными учреждениями, международное признание Голодомора геноцидом украинцев и противодействие агрессии РФ. Об этом заявил новый руководитель УИНП Антон Дробович.

"Огромная часть по декоммунизации - это создание архива репрессивных органов. На следующий год на создание архива заложено более 50 млн грн. Общая стоимость этого архива 550 млн грн. Сейчас есть выделенное помещение, имеет около 10 тыс. кв. м, но затем оно будет увеличено до 19 тыс кв. м. И это будет один из крупнейших открытых документальных архивов репрессивных органов в Европе", - пояснил глава Института нацпамяти, передает Укринформ.

Также УИНП будет сотрудничать с Минобразования и разрабатывать материалы для университетов и школ.

"По признанию Голодомора геноцидом, то мы имеем несколько идей, как усилить позиции. И вторая часть этого приоритета - консолидация усилий украинских ученых и вообще решения ключевых спорных вопросов. Мы изменим нашу внутреннюю позицию, чтобы нам было легче завершить это дело", - заявил Дробович. Он добавил, что в январе-феврале будет представлена детальная стратегия на 5 лет.

Напомним, правительство 4 декабря назначило преподавателя Национального педагогического университета им. Драгоманова Антона Дробовича на должность директора Украинского института национальной памяти (УИНП).

До назначения Дробовичп, директором Украинского института национальной памяти с марта 2014 был Владимир Вятрович. Его политика была направлена на активную декоммунизации истории и названий объектов. В частности, Вятрович предлагал изменить официальные даты основания некоторых городов Украины.

18 сентября 2019 Вятрович был уволен с должности директора УИНП. 3 декабря он был зарегистрирован народным депутатом Украины фракции "Европейская солидарность" из-за сложения мандата Ириной Луценко.

Вятрович раскритиковал своего преемника Антона Дробовича, отметив, что его назначение - это "разворот в другую сторону". Сам Дробович назвал работу предшественника взвешенной, но в дальнейшем каждое решение УИНП будет приниматься после общественного обсуждения.

По материалам UA.NEWS