Обнародование предвыборных опросов запрещено 19 и 20 июля.

С сегодняшнего дня запрещено обнародование результатов предвыборных соцопросов. Это определено в статье 67 закона "О выборах народных депутатов Украины", передает УНН.

"Запрещается обнародование или распространение иным образом результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, в том числе в отношении партий - субъектов избирательного процесса и кандидатов в депутаты, в течение последних двух дней перед днем голосования", - говорится в тексте закона.

Добавим, внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. То есть, обнародование результатов предвыборных опросов запрещено 19 и 20 июля.