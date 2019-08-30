Обвиненный в шпионаже экс-переводчик Гройсмана признал вину и вышел на свободу

Бывший переводчик экс-премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов признал свою вину в государственной измене и вышел на волю по "закону Савченко".

Об этом свидетельствует приговор Голосеевского райсуда Киева суда от 22 августа.

Согласно документу, 21 августа прокурор заключил с Ежовым соглашение о признании виновности.

Ежов, в частности, безоговорочно признал свою вину в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 28 ч. 2, 111 ч. 1 УК Украины, искренне раскаялся в содеянном, активно способствует раскрытию совершенного по предварительному сговору группой лиц преступления; добровольно предоставляет и в дальнейшем обязан предоставлять признательные и изобличающие показания суду в выяснении обстоятельств деятельности соучастников преступления, которые имеют существенное значение для полного их разоблачения.

Учтя эти обстоятельства, суд приговорил Ежова к 3 годам 28 дням лишения свободы. Суд, согласно "закону Савченко", посчитал Ежову один день предварительного заключения за два дня лишения свободы, что составляет 3 года 28 дней. Таким образом, он уже отбыл наказание и вышел на свободу. По материалам УНИАН.