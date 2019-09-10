Обыски и прослушка: Рада в первом чтении одобрила важный законопроект

Верховная рада Украины в первом чтении одобрила законопроект, вносящий изменения в ряд положений законодательства, предоставляющие Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) право проводить обыски и прослушивать депутатов без разрешения парламента. Об этом во вторник, 10 сентября, сообщает издание "Бизнес.медиа" со ссылкой на "РБК-Украина".

За документ, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, во вторник проголосовали 297 депутатов при 226 необходимых.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, НАБУ и ГБР предоставляется право самостоятельно осуществлять снятие информации с телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и разыскных действий.

Депутаты проголосовали также за снятие нормы, которая запрещает без согласия Рады осуществлять обыск депутата парламента, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Законопроект также отменил введенные в конце 2017 - начале 2018 годов так называемые правки Лозового, которыми путем внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс были ограничены сроки проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертиз.

Согласно инициативе депутата прошлого созыва Рады Андрея Лозового, была принята норма о том, что правоохранители обязаны установить подозреваемого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12 месяцев, а уголовного проступка - шесть месяцев.

В случае нераскрытия преступления в установленные сроки, уголовное дело должно быть закрыто, но в исключительных случаях следователь может попросить суд продлить сроки расследования.

Рада приняла закон об импичменте президента Украины.