Одесский облсовет избрал главу

Депутатское большинство Одесского облсовета проголосовало на внеочередной 25-й сессии за избрание члена фракции "Европейская солидарность" предпринимателя Сергея Паращенко председателем областного совета.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

"По результатам подсчета голосов председателем Одесского областного совета избран Сергей Паращенко, за него проголосовали 55 депутатов", - подчеркнул председатель счетной комиссии Олег Кутателадзе.

Паращенко приведен к присяге и он занял место в президиуме рядом с вновь избранным первым заместителем председателя облсовета Вадимом Шкаровским. Читайте также: В Одессе первым заместителем председателя облсовета избрали члена Оппоблока

Паращенко получил образование в Национальной академии внутренних дел Украины. Возглавляет агрофирму "Бургуджи" в Арцизском районе, основным видом деятельности которой является выращивание зерновых, бобовых и семян масличных культур.

Сначала был депутатом райсовета, а в 2010 году был избран депутатом облсовета от Партии регионов. На парламентских выборах 2012 года был доверенным лицом кандидата от Партии регионов Игоря Плохого. В облсовете 7- го созыва представляет фракцию "Европейская солидарность", в течение нескольких месяцев исполнял обязанности председателя Одесской облгосадминистрации.