Олена Сотник: Мета Росії – розвал існуючих євроінституцій, які тримають в єдності ЄС

Народний депутат України VIII скликання, представниця української делегації у ПАРЄ і кандидат в депутати від партії "Сила і честь" Олена Сотник пропонує колегам і партнерам замислитися: навіщо Російській федерації повертатися в Парламентську асамблею Ради Європи?

"Це ключове питання, яке мають собі задати всі наші колеги і партнери, але чомусь не хочуть", повідомляє Олена Сотник на офіційному сайті політичної партії "Сила і честь"

Представниця української делегації у ПАРЄ наголошує на наступному:

"Є очевидним, що Росії Європейський суд з прав людини, інші інституції , що намагаються контролювати дотримання демократичних принципів і моніторити стан розвитку демократії в країнах – членах Ради Європи, абсолютно непотрібні.

Непотрібний Росії, наприклад, комітет по протидії тортурам, який перевіряє умови утримання засуджених у в’язницях. Непотрібне виконання резолюцій, що вимагають певних демократичних трансформацій, неможливих в Росії за діючого режиму.

Для чого ж тоді Росія так активно вела кулуарні перемовини про своє повернення в ПАРЄ, переконувала такі країни, як Франція, Німеччина, Фінляндія, Бельгія, Нідерланди, і навіть шантажувала?

Мета Росії – розвал існуючих європейських інституцій, які тримають в єдності ЄС, які формують принципи і правила, що заважають Путіну в реалізації його кривавих сценаріїв. Задач у російської делегації декілька:

— По-перше, поверненням до ПАРЄ спростувати звинувачення РФ у її недемократичності. Хіба може недемократична країна бути членом ПАРЄ?

— По-друге, впливати на прийняття і формулювання резолюцій щодо агресій та захоплення територій інших країн, тероризму та його фінансування. Власне те, в чому справедливо звинувачують путінську Росію через її агресивну тоталітарну зовнішню і внутрішню політику.

— По-третє, спробувати завести у складі делегації депутатів, що представляють анексований Крим. Ми вже бачимо, що російська делегація не повністю сформована – є вільні місця, які будуть заповнені потрібними людьми – представниками Криму, коли ПАРЄ піде на поводу у держави-агресора. Це має надати видимої легітимності анексії Криму, а також остаточно розділити питання анексії Криму та окупації Донбасу. Це дозволить Росії вивести питання Криму з можливих переговорів у Нормандському форматі або будь-яких інших перемовин з країнами ЄС.

— По-четверте це дасть можливість Росії демонстративно принизити всіх тих, хто пішов з нею як з державою-агресором, державою-терористом, на переговори. Тих, хто поступився цінностями і принципами заради цін на ресурси або грошей – фінансових внесків до Парламентської асамблеї, яка Росія і так не платила останні роки.

— По-п’яте, це має послабити позиції делегації України, яка за чотири роки досягла суттєвих успіхів, має гарну репутацію та зайняла хороші позиції в різних комітетах – українські депутати очолювали комітети, були доповідачами по резонансних питаннях (я, наприклад, була доповідачем по темі наступу на права громадських організацій, яка безпосередньо стосувалася дій Росії).

— По-шосте, для Росії, яка веде гібридну війну з усім світом, є надзвичайно важливим впливати на формулювання рішень, розколювати політичні групи, робити все, щоб не було єдиної консолідованої позиції. Росія хоче, щоб за 2-3 роки Парламентська асамблея ради Європи перетворилася з дієвого органу на «говорильню», де будуть висловлювати «глибоке занепокоєння», але жодного реального впливу асамблея не матиме. Задача Росії – позбавлення впливу ПАРЄ.

На жаль, зараз починає реалізовуватись саме цей сценарій, – сценарій путінської Росії."

Джерело: https://sylaichest.org/pravo-golosu-dlya-rosi%d1%97-v-par%d1%94-chi-dast-%d1%94vropa-znishhiti-sebe-svo%d1%94mu-vorogu-%e2%84%961/