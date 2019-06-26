Опитування: партія «Сила і Честь» Ігоря Смешка проходить до парламенту

Якби дострокові вибори до Верховної Ради відбулися цієї неділі, партія «Сила і Честь» отримала б 5,2% голосів і пройшла до парламенту.

Про це говориться в результатах соцопитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

У західних областях за «Силу і Честь» проголосували б 5,4% виборців, у центральних – 5,3%, у східних – 4,7%.

Опитування було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 20 червня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років.