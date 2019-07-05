Опитування: Партія «Сила і Честь» набирає більше 5% голосів і проходить до парламенту

За політичну партію «Сила і Честь» Ігоря Смешка готові віддати голоси 5,2% виборців, які прийдуть на вибори і визначилися зі своїм вибором.

Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження, проведеного 24 червня — 1 липня Агентством громадсько-політичних досліджень і комунікативних стратегій, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Згідно з результатами дослідження, крім партії «Сила і Честь» до парламенту проходять ще п’ять партій: «Слуга народу» (39,3%), «Опозиційна платформа» (13,5%), «Голос» (8,5%), «Батьківщина» (7,9%), «Європейська солідарність» (7,5%).

Решта не набирають 5% і не долають прохідний бар’єр.

У дослідженні було опитано 2003 респондента у віці від 18 років у всіх регіонах України, крім АР Крим і окупованих районів Донецької та Луганської областей. Статистична похибка не перевищує 2,2%.