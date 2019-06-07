Оппоблок объединился с "партией мэров" и еще тремя политсилами

Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Відродження" и "Доверяй делам" объеденились в одну политсилу для похода на выборы в Верховную Раду. Об этом на своей странице рассказал Александр Вилкул.

"Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток. Мы проведем реальную децентрализацию и отменим антинародные "реформы". Реализовать это можем только мы", - заявил он.

Политики провели объединительный съезд на Пешеходном мосту в Киеве. По материалам Вести.ua