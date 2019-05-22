Опрос: за какие партии проголосовали бы украинцы

Партию "Слуга народа" на парламентских выборах готовы поддержать 43,8% украинцев, которые намерены голосовать и определились с симпатиями.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 16-21 мая 2019 года.

"Лидер электоральных симпатий среди политических сил - партия "Слуга народа". Ее готовы поддержать 43,8% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. За "Оппозиционная платформу - За жизнь" - 10,5%, БПП "Солидарность" - 8,8%, "Батьківщину" - 7,3%, партию "Сила и честь" И.Смешко - 5,1%, партию С.Вакарчука - 4,6%, Радикальную партию О.Ляшко - 3,3%, Оппозиционный блок - 3,2%. Рейтинг других партий - меньше 3%", - говорится в сообщении.

По данным социологов, партия "Слуга народа" - лидер во всех макрорегионах. "Оппозиционная платформа - За жизнь" и Оппозиционный блок имеют прочные позиции в юго-восточных областях. Другие партии, сохраняют шансы на попадание в парламент - в центрально-западных.

"Партия "Слуга народа" - лидер т.н. второго выбора. Ее готовы поддержать в случае неучастия своего фаворита в выборах еще 11,4% респондентов, которые намерены голосовать. За "Оппозиционную платформу - За жизнь" в таком случае могли бы проголосовать еще 7,1%, партию С.Вакарчука - 6,4%, "Батьківщину" - 5,1%, партию "Сила и честь" - 4,9%, Оппозиционный блок - 4,3%, Радикальную партию - 3,7 %, Гражданскую позицию - 3,6%, МЧП "Солидарность" - 3,1%", - говорится в сообщении.

В то же время, по данным группы "Рейтинг", 58% опрошенных заявили, что на парламентских выборах будут искать альтернативу среди новых партий, с другой стороны 26% - готовы проголосовать за парламентские политические силы. Запрос на "традиционные партии" относительно выше среди сторонников сил, которые сейчас представлены в Верховной Раде. В то же время даже здесь от 24 до 40% готовы отдать свои голоса "новым" политическим проектам.

Сообщается также, что поддержка социально-экономических инициатив партии - главный мотив выбора политической силы среди респондентов (59%). Исходя прежде всего из симпатий к лидеру голосуют 14%, идеологических основ - 10%. Лидерский фактор относительно выше среди сторонников Радикальной партии, идеологический - БПП "Солидарность". При этом почти две трети избирателей упомянутых политических сил будут голосовать, исходя из социально- экономических инициатив партии. Читайте также: КМИС: партия Зеленского возглавляет рейтинг в Раду, на втором месте - "Оппозиционная платформа"

В группе "Рейтинг" также утверждают, что более 70% респондентов поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Верховной Рады. Самый высокий уровень поддержки - на юге и востоке (более 80%). Наряду с этим в других макрорегионах за роспуск ВР не менее 60% опрошенных. Определенное различие в отношении к проведению досрочных выборов наблюдается среди сторонников БПП "Солидарность", большинство которых - против этой инициативы.

Опрос проводился 16-21 мая 2019 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность - 2000 респондентов, ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. По материалам Укринформ.