опубликованы свежие данные соцопроса перед вторым туром выборов

За неделю до выборов президента во втором туре за комика Владимира Зеленского готовы проголосовать 52% украинцев, за действующего главу государства Петра Порошенко свои голоса собираются отдать 19%. Также еще 19% граждан не определились, а 10% - не намерены голосовать. Такие данные свежего социологического опроса опубликовала группа "Рейтинг".

Среди тех, кто намерен голосовать во втором туре 58% отдадут свои голоса за Владимира Зеленского, 22% - за Петра Порошенко, еще 20% - не определились. Среди тех, кто точно намерен голосовать во втором туре и определился с выбором: 73% проголосуют за Зеленского, 27% - за Порошенко.

В целом Владимир Зеленский опережает своего конкурента во всех возрастных категориях. Также он является лидером среди жителей Востока, Юга и Центра. При этом на Западе, как и в прошлый раз, - позиции обоих кандидатов почти равны.

62% опрошенных верят, что следующим Президентом Украины станет именно Зеленский, а 17% -верят в победу Порошенко. Еще 22% - не определились с ответом. В частности половина сторонников Порошенко думает, что именно Зеленский победит на выборах.

Читайте также: В первую очередь украинцы ждут от президента снижения тарифов - опрос

Опрос проводили 12-16 апреля 2019 г. среди 3000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%. По материалам ZN.UA