Отставку Кличко будет рассматривать новый Кабмин - Офис Президента

Вопрос согласования отставки мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации будет рассматривать новый Кабинет министров. Такую информацию УНН подтвердили в Офисе Президента.

Так, в Офисе, комментируя то, будет ли вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской администрации рассматривать новое украинское правительство, ответили: "Да".

Как сообщал УНН, ранее сегодня прессекретар Премьер-министра Украины Василий Рябчук сообщил, что действующим составом правительства вопрос согласования увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко рассматриваться не будет.