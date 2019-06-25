ПАРЄ 118-тю голосами проголосувала за зняття санкцій з Росії і повернення російської делегації у склад організації

Про це у Facebook повідомила віце-спікерка Верховної Ради, член делегації українського парламенту у ПАРЄ Ірина Геращенко у Facebook.

"За повернення російської делегації - 118. Україна, британці, грузини, країни Балтії, поляки були проти. Нас - меншість. Але нам не соромно. Ми не зрадили принципи РЄ", - написала вона.

Нагадаємо, Росію позбавили права голосу в ПАРЄ в квітні 2014 році, незадовго після анексії Кримського півострова. На початку 2016-го росіяни відмовилися брати участь у засіданнях асамблеї. У червні 2017 років Москва оголосила, що припиняє сплату внесків до бюджету Ради Європи до повного відновлення повноважень її делегації в ПАРЄ. Щорічний внесок Росії становив близько 33 млн євро - майже 10% бюджету організації.

На початку червня регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи прийняв проект резолюції, яка змінює правила введення санкцій відносно делегацій. Документ дозволив російської делегації повернутися в ПАРЄ.

Українська делегація намагалася не допустити повернення країни-агресора, але їй не вдалося.