Парламент отказался отправить в отставку правительство Гройсмана
2019-05-30 14:16
За соответствующий проект постановления проголосовали лишь 97 нардепов
13:25 30.05.2019
Верховная Рада отклонила проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана № 10341.
Напомним, сегодня утром представители фракции БПП Вадим Денисенко и Игорь Кононенко заявили, что "Блок Петра Порошенко" не будет поддерживать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.
Как известно, Гройсман написал заявление об отставке 20 мая, 23 мая Верховная Рада зарегистрировала этот документ. По материалам "112 Украина".