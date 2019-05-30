Парламент отказался отправить в отставку правительство Гройсмана

За соответствующий проект постановления проголосовали лишь 97 нардепов

13:25 30.05.2019

Верховная Рада отклонила проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана № 10341.

Напомним, сегодня утром представители фракции БПП Вадим Денисенко и Игорь Кононенко заявили, что "Блок Петра Порошенко" не будет поддерживать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Как известно, Гройсман написал заявление об отставке 20 мая, 23 мая Верховная Рада зарегистрировала этот документ. По материалам "112 Украина".