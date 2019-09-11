Парламент сформировал делегацию Верховной Рады в ПАСЕ - Геращенко

Парламент сформировал постоянную делегацию Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщила член парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко (фракция "Европейская солидарность)

"Делегация сформирована", - сказала Геращенко агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах Верховной Рады во вторник в Киеве.

В составе делегации 12 членов и 12 заместителей членов делегации: 14 народных депутатов (7 членов и 7 заместителей - ИФ) из фракции "Слуга народа", по два от фракций "Оппозиционная платформа за жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос" и группы "За будущее".

Как сообщила агентству "Интерфакс-Украина" член профильного комитета Мария Ионова ("Европейская солидарность"), руководитель делегации пока не избран.

Она пояснила, что главу делегации избирают ее члены