Парламентські вибори 2019 року: Заява Політичної партії "Сила і Честь"

Заява Політичної партії "Сила і Честь"

Політична партія "Сила і Честь" Ігоря Смешка наполягає на проведенні наступних парламентських виборів за пропорційною системою із відкритими регіональними списками.

Це не тільки найбільш справедлива по відношенню до волевиявлення народу України система, а й перший крок до реформування і оновлення існуючої в країні корумпованої, нео-феодальної, автократичної ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ України.

Кінцевою метою цих реформ, щодо вдосконалення законодавчої гілки влади, має бути двопалатна Верховна Рада. Нижня палата якої має формуватися по пропорційній системі із відкритими списками у кількості 200 народних депутатів, а верхня - по мажоритарній системі у кількості 50 сенаторів - представників окремих областей України.

На першому етапі реформи - відкриті регіональні списки – це законне право виборця впливати на вибір того, хто саме представлятиме його в єдиному законодавчому органі України.

Проект Виборчого кодексу 3112-1, яким передбачалося запровадження відкритих регіональних списків на парламентських і місцевих виборах вчора не було підтримано профільним комітетом і вилучено з порядку денного.

Натомість народні депутати України запропонували розглянути проект закону, яким передбачається перехід на пропорційну систему із закритими списками.

Після прийняття цього Закону депутати фактично отримають принизливе політичне рабство та блокування будь-яких законодавчих новацій, а виборці позбавляться права впливати на своїх обранців і контролювати їх роботу.

По суті, це відсутність будь-якого руху з побудови в Україні, згідно із ст. 1 Конституції, СПРАВЖНЬОЇ ДЕМОКРАТІЇ, продовження цементування діючої олігархічної автократії.

Шкода, що так швидко і відверто відкидаються обіцянки українському народу, який за Конституцією є єдиним джерелом влади.

Ми маємо сподівання, що президентом України, який отримав безпрецедентну підтримку виборців, будуть таки внесені до Парламенту, у першу чергу, законопроекти про імпічмент президента, зняття недоторканності з президента, суддів і депутатів та про процедуру відкликання народних депутатів.

Враховуючи політичну кризу сьогодення, яка має конституційній характер, ми наполягаємо на ухваленні за час роботи, який залишився у чинного складу Верховної Ради ключових законів:

- Закону про вибори до Верховної Ради за відкритими списками;

- Закону про імпічмент Президента;

- Закону про зняття недоторканності народних депутатів (за винятком політично вмотивованого);

- Закон про опозицію.

СИЛА демократичних рішень і ЧЕСТЬ у виконанні обіцянок - це саме те, що потрібно зараз для об’єднання в українському суспільстві.