Партии Гриценко и Вакарчука будут участвовать в досрочных выборах в Раду

Партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и "Голос" Святослава Вакарчука готовы участвовать в досрочных выборах в Верховную Раду.

Гриценко написал в Facebook, что его политическая сила поддерживает досрочные выборы.

"Мы к ним готовы и примем участие. Новой Раде и новому правительству нужно новое качество - профессионализм и честность", - отметил он.

Партия Вакарчука планирует участвовать в выборах в парламент, "когда бы они не были". Об этом говорится в официальном Twitter-аккаунте партии "Голос".

"Но настоящие изменения - это выборы по новой системе. Перевыборы по старым правилам - это продолжение старой политики", - отмечается в заявлении.

Ранее о готовности к досрочным выборам заявили в партиях "Блок Петра Порошенко "Солидарность" и "Батькивщина".

Напомним, президент Владимир Зеленский во время инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады.

Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября.

По материалам Громадське телебачення