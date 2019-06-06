Партия "Голос" проведет съезд 8 июня на Старокиевской горе

Партия "Голос" музыканта Святослава Вакарчука проведет съезд 8 июня на Старокиевской горе в столице. Об этом сообщается на странице политсилы в Facebook.

В 18.30 состоится рабочая часть съезда, в 19.30 - общение с прессой, а в 20.00 - презентация команды, "драйв и рок-н-рол".

16 мая Вакарчук представил свою партию "Голос". Музыкант сообщил, что она будет участвовать в ближайших выборах в Верховную Раду. 21 мая Минюст Украины зарегистрировал партию "Голос".

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного с 29 мая по 3 июня, за партию "Голос" готовы проголосовать 5,6% респондентов, которые определились с кандидатом при необходимых для прохождения в парламент 5%. По материалам Гордон.