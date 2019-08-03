Партія Ігоря Смешка зробила гучну заяву щодо активної підготовки до місцевих виборів та рейдера Кіхтенка

Дивним є останнім часом намагання пана О. Кіхтенка у протиправний спосіб — рейдерськи захопити контроль над партією «Сила і Честь», повідомляєтся у Зверненні Політради Політичної партії «Сила і Честь» , яке оприлюднено на сайті цієї партійної сили.

"Причина очевидна: заздрість, жадоба до захоплення можливого бюджетного фінансування партії і амбіції людини, яка сама була неспроможна на успіх діючого керівника партії генерала Ігоря Смешка", - зазначається у повідомленні.

Також підкреслюється, що "нині генерали-політикани, які своєю розкольницькою діяльністю активно впливали на зниження рейтингу партії на минулих виборах, мріють усунути Ігоря Смешка від управління нею. Мета — захопити у свої руки багатомільйонний державний бюджет, який вона може отримати завдяки новому рейтингу партії здобутому під керівництвом того ж І.Смешка".

Крім того, у Зверненні окремо зазначається наступне.

"Завдання партії «Сила і Честь» полягає у будівництві потужної партійної структури на місцях, просуванні нашої ідеології — консервативної демократії серед населення, піднятті рівня його політичної культури і свідомості.

Ми вже розпочали активну підготовку до місцевих виборів. І ми не зупигимось. Навіть попри бажання окремо взятих «генералів» нажитися на державі та зруйнувати нашу партію. Бо саме за нас, а не за них, голосують сотні тисяч виборців. А за діючого керівника партії Ігоря Смешка на минулих президентських виборах проголосували — мільйони".