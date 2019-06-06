Партия Смешко может быть "джокером" на этих выборах, поскольку у нее есть эффект новизны-мнение

"Политика "ни войны, ни мира" нового Президента никого на Востоке не устраивает". Такое мнение в ходе пресс-конференции выразил политолог Кирилл Молчанов.

По мнению политолога, "Радикальную партию" Ляшко списывать со счетов пока рано, реальный рейтинг у этой политсилы будет выше, чем социологический. Ныне Ляшко активно критикует нового Президента. Он занял публичную позицию "в оппозиции к Зеленскому".

К. Молчанов прогнозирует, что Ляшко будет реально откусывать электорат у "Народного фронта" и "Европейской солидарности". Ляшко также сможет аккумулироаать на себя "часть негодования и разочарования" у электората Зеленского.

"Что касается "Батькивщины", то Тимошенко начинает информационно подготавливать себя как будущего партнера "Слуги народа". Демонстрация консолидированной позиции Тимошенко состоят в том, что оно готова брать на себя ответственность по проведению социально-экономической политики и может претендовать на то, чтобы возглавить правительство. Тимошенко может отвоевать утраченные ею позиции во время президентской кампании", - подчеркнул политолог.

"Партия Смешко может быть "джокером" на этих выборах, поскольку у нее есть эффект новизны - кампании Смешкоможет быть более удачной, чем у Зеленского. Там будут формировать список по принципу наличия силовиков (например, экс-глава Донецкой военной организации может войти в партию Смешко). Партия строится имиджево, поскольку список силовиков, имеющих огромные знания и опыт, действительно сможет решать какие-то серьезные вопросы", - подытожил политолог.