Парубий официально закрыл Верховную Раду восьмого созыва

В пятницу, 12 июля, народные депутаты Верховной Рады восьмого созыва завершили свою работу. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий в сессионном зале, сообщает NEWSONE.

Парубий напомнил о ряде важных законов, которые были приняты за последнее время. Он отдельно отметил важность Томоса для страны, изменения в Избирательный кодекс и Конституцию Украины.

Также спикер подчеркнул, что все годы парламенту пришлось работать в тяжелых условиях, но это не помешало принимать важные решения.

По мнению Парубия, "история даст хорошую оценку совместным действиям народных избранников".

Кроме того председатель Рады поблагодарил всех присутствующих в зале за плодотворную работу и настойчивость.

После благодарности и хороших слов народные депутаты исполнили гимн Украины и разошлись.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 12 июля, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий смог открыть последнее заседание парламента восьмого созыва только с четвертой попытки.