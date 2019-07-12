Парубий отверг обвинения в нарушениях при принятии Избирательного кодекса

Новый избирательный кодекс по открытым спискам был принят одним единственным голосованием без нарушения закона "О регламенте Верховной рады"

Об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий во время последнего заседания парламента восьмого созыва 12 июля, передает" "РБК- Украина".

"Мы возвращались к голосованию поправок. Согласно регламенту, мы имеем право. А избирательный кодекс был проголосован одним голосованием", - заявил Парубий.

Напомним, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что народные депутаты нарушили регламент при принятии нового Избирательного кодекса, который предусматривает голосование по открытым спискам. По материалам DsNews