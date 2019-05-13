Парубий поручил регламентному комитету рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют подписание закона о языке

Спикер парламента Андрей Парубий поручил регламентному комитету ВРУ рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют подписание закона о языке. Он сказал об этом во время заседания согласительного совета парламента 13 мая

"Я обращаюсь к регламентному комитету с просьбой и обращением безотлагательно рассмотреть все постановления, которые поступили в аппарат ВРУ и регламентный комитет, чтобы мы завтра безотлагательно смогли отклонить все эти постановления и иметь возможность подписать этот исторический закон", - сказал Парубий.

Он снова назвал рейдерской попытку через суд заблокировать подписание закона о государственном языке.

"Широкий общественный резонанс не позволил тому сценарию осуществиться, о заблокировании через суд подписания закона о языке, но тем не менее я убежден, нам надо неотложно отклонить постановления, которые блокируют подписание закона для того, чтобы я мог подписать закон о функционировании украинского языка", - отметил спикер парламента.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада 278 голосами народных депутатов приняла закон о государственном языке. По словам главы фракции БПП, "текст законопроекта никто не видел". По материалам "112 Украина".