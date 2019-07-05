Парубий потребовал от Зеленского подписать закон об импичменте

Глава Верховной рады Андрей Парубий направил официальное письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием немедленно подписать закон о следственных комиссиях Рады, в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Об этом спикер сказал на заседании парламента, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Парубий, согласно ст. 94 Конституции Украины у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать или вернуть закон со своими предложениями в Раду для повторного рассмотрения.

Спикер напомнил, что 27 июня этот срок был исчерпан, "следовательно закон согласно Конституции считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован".

"Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ТСК, сейчас вы можете только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона. Этот закон принят во исполнение Конституции, он создает реальный парламентский контроль в Украине, а главное - четко устанавливает и описывает процедуру парламентского контроля ТСК и импичмента президента. Это было одно из обещаний во время предвыборной кампании", - добавил он.

Парубий выразил уверенность, что президент в ближайшие дни подпишет закон.

Напомним, спикер парламента Андрей Парубий 12 июня подписал законопроект No1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Парламент 6 июня одобрил во втором чтении законопроект No1098. За документ проголосовали 279 парламентариев.