Парубий призвал Зеленского подписать или ветировать закон о ВСК с нормами об импичменте

Спикер парламента Андрей Парубий призвал президента Украины Владимира Зеленского подписать или ветировать закон о временных следственных комиссиях, который регулирует порядок импичмента No 1098.

Он сказал об этом во время утреннего пленарного заседания в среду, трансляцию вел официальный канал "Рада".

"Документ (закон No 1098, - ред.) до сих пор не пришел в Верховную Раду Украины, поэтому я публично обращаюсь, как и на согласительном совете, к офису президента Украины немедленно передать любой документ в Верховную Раду Украины, чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия Избирательного кодекса мобилизироваться и преодолеть это вето, или проголосовать за предложения", - сказал Парубий.

Он подчеркнул, что это один из принципиальных для Верховной Рады законов.

"В СМИ прошла информация, что наложено вето", - добавил спикер парламента.

Согласно ст. 94 Конституции Украины, президент подписывает или возвращает со своими предложениями закон в течение пятнадцати дней после его получения.

В случае, если президент в течение установленного срока не вернул закон для повторного рассмотрения, закон считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован.

Напомним, парламент 6 июня принял закон о ВСК с нормами об импичменте. Документ передали на подпись президенту 12 июня. Таким образом, срок реакции главы государства истек 27 июня. По материалам 112.ua