Парубий просит комитет Рады рассмотреть сегодня отставку Гройсмана

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал комитет по вопросам правовой политики и правосудия провести сегодня заседание.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Парубий рекомендовал Раде рассмотреть вопрос об отставке Премьер-министра Владимира Гройсмана и передать на рассмотрение ВР сравнительную таблицу к проекту Избирательного кодекса.

"Я прошу комитет по вопросам правовой политики собраться сегодня в 12:00 на заседание комитета в конференц-зале и рекомендовать Парламенту рассмотреть вопрос об отставке Премьер-министра Владимира Гройсмана и в соответствии с ч. 3 ст. 118 регламента Верховной Рады передать на рассмотрение Парламента во втором чтении подготовленную рабочей группой сравнительную таблицу в Избирательный кодекс", - отметил Парубий.

По его словам, рассмотрение сравнительной таблицы является реальной возможностью принятия Избирательного кодекса, ведь, по словам Парубия, если комитет начнет рассмотрение 4500 поправок к законопроекту, то у Парламента не будет шанса".

Парубий также обратился ко всем членам правового комитета, что будет публиковать фамилии всех нардепов, кто не посетит заседание в среду.