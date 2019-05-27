Парубий сказал, когда ждать нового избирательного кодекса

Новый избирательный кодекс может быть рассмотрен нардепами до внеочередных парламентских выборов

Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил во время брифинга, передает "ДС" со ссылкой на Depo.ua.

По его словам, рассмотрение нового избирательного кодекса в Верховной Раде может продолжаться около двух недель.

"Мы проходили уже не один масштабный законопроект. Да, я понимаю, что это будет продолжаться больше недели. Возможно и две недели будет продолжаться. Но я очень рассчитываю на то, что все народные депутаты будут проявлять добрую волю при принятии избирательного кодекса. Я рассчитываю на то, что мы еще в пределах этой сессии, то есть, до 14 июля сможем принять избирательный кодекс", - заявил Парубий.

Напомним, 21 мая на сайте президенты был опубликован указ Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля. 23 мая указ вступил в силу.

Ряд украинских политиков и экспертов заявили о неконституционности действия Зеленского. Группа народных депутатов намерена обжаловать указ нового президента в Конституционном суде Украины. Также роспуск Рады был обжалован в Верховном суде.