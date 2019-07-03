Парубий запросил Луценко не допустить к выборам люстрированных Клюева и Шария

Спикер парламента Андрей Парубий подал запрос в Генпрокуратуру в отношении экс-главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария, которые зарегистрированы кандидатами в депутаты на парламентские выборы.

"Это - грубое нарушение закона и справедливости. Ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине. Как председатель Верховной Рады безотлагательно обращаюсь с запросом к Генеральной прокуратуре, Службе безопасности, Государственной пограничной службе с требованием немедленно предоставить сведения о нахождении этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства", - написал Парубий на своей странице в Facebook

По его словам, это даст основания для ЦИК отменить решение о регистрации. "Закон (о люстрации) должен действовать. Шарий и Клюев должны быть сняты с регистрации", - резюмировал спикер парламента.

В то же время, члены ЦИК готовы пересмотреть свое решение.

"Я ответственно заявляю, что если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановление об отмене их регистрации", - написала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в Facebook.

"Считаю делом чести ЦВК истребовать еще раз документы, подтверждающие отсутствие этих граждан на территории Украины в течение пяти лет, и снять с регистрации господ Клюева и Шария! Завтра подниму этот вопрос в ЦВК и думаю, что коллеги поддержат! Прошу все соответствующие органы,не дожидаясь запросов ЦВК, предоставить имеющуюся информацию!" - отметила еще один член комиссии Ирина Ефремова.

Напомним, вчера июля ЦИК зарегистрировал Клюева кандидатом в депутаты. Экс- регионал будет баллотироваться по мажоритарному округу No46 в Донецкой области от Либеральной партии Украины. Также Центризбирком зарегистрировал Шария кандидатом в нардепы. Блогера выдвинула на выборы в Раду под первым номером его собственная политсила. По материалам Известия в Украине.