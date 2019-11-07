Пашинский получил статус человека, которому "может угрожать опасность"

Экс-нардеп Сергей Пашинский не может быть доставлен на допрос в суд по делу о расстрелах на Институтской 20 февраля 2014 года, так как относится к лицам, которым может угрожать опасность.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, передает Украинская правда.

"Во время избрания ему меры пресечения Печерский суд удовлетворил ходатайство стороны защиты (адвокатов) о том, что подозреваемый относится к категории лиц, которым может угрожать опасность. Поэтому мы не можем его из изолятора временного содержания доставлять для допроса в Святошинский суд", - сказала Иванова.

Кроме того, как сообщает 5 канал, председательствующий судья сообщил, что Пашинского не могут доставить в суд, поскольку его жизни и здоровью может угрожать опасность.

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31 декабря 2016 года в Киевской области произошел словесный конфликт между Пашинским и Вячеславом Химикусом. Экс-депутат достал пистолет марки Glock 19 и выстрелил мужчине в левую ногу, причинив "телесные повреждения в виде огнестрельного осколочного перелома бедренной кости".

Судебно-медицинская экспертиза установила, что нанесенные телесные повреждения являются тяжкими.

7 октября 2019 года Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского на два месяца - до 4 декабря. Через пять дней защита экс-нардепа обжаловала его арест.