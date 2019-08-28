Печерский районный суд Киева избрал Богатыревой меру пресечения

В Печерском районном суде Киева избрали меру пресечения главе министерства здравоохранения времен Януковича Раисе Богатыревой – 60 дней содержания под стражей или залог в размере 6 миллионов гривен.

Следственным судьей назначена Светлана Смык. Адвокаты подозреваемой – Беляев Дмитрий и Беляева Вита.

На заседании суда Богатырева уверяла, что выехала за пределы страны, когда еще не было подозрения.

"Поэтому говорить, что я скрывалась, нет оснований. Ни одного дня за этот период не была на территории автономной республики Крым. Хочу сказать прокурору, что Крым – это украинская территория2 – заявила бывшая глава министерства здравоохранения.

Столичная прокуратура просит, чтобы ее взяли под стражу. Ночь после задержания в аэропорту "Киев" Раиса Богатырева провела в изоляторе временного содержания в Киеве на улице Глыбочицкой.

На заседание пришли бывшие регионалы: экс-министр юстиции Елена Лукаш и экс-депутат Елена Бондаренко.

Коротко о Раисе Богатыревой и в чем ее подозревают

Раиса Богатырева – народный депутат четырех созывов Верховной Рады. Во времена беглого президента Януковича была вице-премьер-министром Украины. С 2012 до начала 2014 года возглавляла Министерство здравоохранения в правительстве Азарова.

После Майдана в октябре 2014 года ГПУ объявила Богатыреву в розыск. В 2015 году Печерский районный суд Киева заочно арестовал ее. До сентября 2016 года чиновницу разыскивал "Интерпол", однако позже ее имя убрали из базы разыскиваемых лиц.

Богатыреву подозревают в хищении государственных средств в особо крупных размерах (речь идет о 342 миллионах гривен) во время организации и проведения закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Ей грозит от 7 до 12 лет заключения. По материалам Телеканал новин "24".