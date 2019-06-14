Перед визитом в Европу Зеленский поедет в Донбасс

В субботу, 15 июня, президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить Донецкую область. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Уточняется, что Зеленский посетит регион с рабочей поездкой. В программе визита главы государства предусмотрено посещение президентом города Мариуполь.

Напомним, начало следующей недели для президента Украины будет насышено визитами. В понедельник, 17 июня, Зеленский посетит с официальным визитом Францию, а на следующий день, 18 июня он прилетит в Германию.

Запланированы встречи Зеленского с главами и руководством Франции и Германии, руководителями парламентов, а также с ведущими представителями французского и немецкого бизнеса. По материалам Страна.ua