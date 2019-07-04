Перед выборами прошли международные учения по обеспечению кибербезопасности систем ЦИК

Накануне парламентских выборов в Киеве состоялись международные кибернавчання, организованные для получения нового европейского опыта безопасности избирательных процессов в информационном и кибернетическом пространстве. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает УНН.

Вторые обучения построены по более сложной технологии и предусматривают отработку сложных задач. Технически они происходят в рамках проекта ЕС "Усиление кибербезопасности в Украине перед выборами" при поддержке Эстонского центра Восточного партнерства и компании CybExer Technologies.

В киберучениях, кроме европейских специалистов, участвующих специалисты СБУ, Государственной службы специальной связи и защиты информации, киберполиции, ЦИК, которые усовершенствуют уникальный опыт противодействия хакерам в условиях максимально приближенных к реальным за счет полностью виртуализированной инфраструктуры.

По сценарию кибернавчань все участники делятся на две группы команд: хакеров и кибербезопасности. Команды из первой группы, сформированные при участии представителей CybExer Technologies, осуществляют атаки на информационные ресурсы "условной ЦИК". Другие, сформированные из специалистов СБУ, ЦИК, Госспецсвязи и киберполиции, им противодействуют. Параллельно с учениями технических команд специалистов прошли тренинги по стратегическим коммуникациям, к которым привлекались менеджеры и представители пресс-служб украинских ведомств.

Напомним, комитет по цифровых технологий при МОН хочет обучать школьников и учителей кибербезопасности.