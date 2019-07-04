Переезд Офиса президента будет длиться год и обойдется в 300 млн гривен

Кабинет самого Владимира Зеленского разместится на четвертом этаже.

Переоборудование Украинского дома в Киеве в Офис президента могут начать уже в августе, на это нужно около 300 миллионов гривен и не менее года по времени. Об этом заявил соавтор проекта, основатель мастерской 33ВY Architecture Иван Юнаков.

В целом команда работает около двух месяцев. Мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию. При нормальном финансировании сроки реализации займут 6-10 месяцев, - рассказал Юнаков.

В рамках проекта планируют достроить небольшое одноэтажной стеклянное здание, где разместятся центр приема граждан и инфоцентр, а также построить подземный паркинг. Также хотят обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан.

В помещениях со старым советским инженерным оборудованием, которые занимают почти 4 тыс. кв. м, будет сделан подземный паркинг на 100 машиномест. Также будет пристроен паркинг для посетителей на 34 машиноместа... В центре атриума планируется возвести скульптуру современного искусства, - сказал Юнаков.

По его словам, инфраструктура офиса будет включать спортзалы, конференц- залы и public space - два этажа будут работать по принципу коворкинга. Еще два этажа отведут под аппарат президента. А кабинет самого Владимира Зеленского разместится на четвертом этаже. Офис президента будет рассчитан на 500 рабочих мест.

Для того, чтобы туда попасть, нужно будет пройти определенную регистрацию, но, думаю, не очень сложную. Там же будут кафе и ресторан, которые будут обслуживать коворкинг и работников офиса, - рассказал архитектор.

Согласно утвержденной Минрегионом стоимости реконструкции административных зданий, стоимость предстоящих работ может составить около 300 миллионов гривен. По материалам 368.media